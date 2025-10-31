сегодня в 19:42

Reuters: Трамп заявил, что США не будут наносить удары по Венесуэле

Вашингтон не рассматривает вариант нанесения ударов по территории Венесуэлы. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Соответствующий вопрос американскому лидеры задали журналисты на борту Air Force One. Они поинтересовались, есть ли у США планы атаковать Венесуэлу.

«Нет», — кратко ответил Трамп.

31 октября газета The Miami Herald заявила, что США могут ударить по военным объектам в Венесуэле, якобы используемым наркокартелем Cartel de los Soles, «в течение нескольких часов или дней». Источники издания утверждали, что Вашингтон хочет «обезглавить иерархию картеля».

Ранее президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил Белый дом в планировании военной операции на территории страны. По его словам, Вашингтон использует ложный предлог борьбы с наркотрафиком для оправдания агрессии.

