Президент Венесуэлы обвинил Вашингтон в планировании военной операции
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил о готовности стран Южной Америки совместно предотвратить планируемое США военное вмешательство в регионе, сообщает ТАСС.
В телевизионном обращении он подчеркнул, что Вашингтон использует ложный предлог борьбы с наркотрафиком для оправдания агрессии, поскольку не может обвинить Венесуэлу в разработке ОМУ или размещении ракет.
Мадуро сообщил о развёртывании американских ВМС в Карибском море 8 кораблей, атомной подлодки и 10 тысяч военнослужащих, а также о уничтожении нескольких лодок с предполагаемыми контрабандистами.
По данным CNN, администрация Трампа рассматривает варианты ударов по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы после прекращения дипломатических контактов. Венесуэльский лидер призвал граждан США высказать свою позицию относительно возможной войны и подтвердил отсутствие в стране незаконных посевов коки и производства кокаина.