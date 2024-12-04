«Решает Америка»: политолог оценил возможность вступления Украины в НАТО

Он отметил, что США и Германия, которые играют ключевую роль в Альянсе, не собираются нести эти расходы. Ранее министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна высказывал предположение о возможности принятия Украины в НАТО без территорий, находящихся под контролем России, но непосредственное участие войск Альянса в конфликте пока не обсуждается.

Светов подчеркнул, что окончательное решение о присоединении принимает именно Америка, и ее позиция ясна — вступление Украины в НАТО невозможно. По его словам, затратная сложность такого шага может стать серьезным препятствием, так как требуются значительные ресурсы на военное перевооружение, логистику и адаптацию стандартов.

«Эти расходы лягут на Соединенные Штаты, в какой-то мере на Германию. Поэтому Украину никогда не примут в НАТО», — заключил эксперт.