Реестр иноагентов пополнился партиями «Рассвет» и «Мирная Россия»

Министерство юстиции России расширило реестр иностранных агентов, включив в него пятерых граждан, два незарегистрированных общественных объединения и один медиаресурс. Также из списка исключии одну ликвидированную коммерческую организацию, сообщается на сайте Минюста РФ .

Согласно распоряжениям министерства от 6 ноября, статус иностранного агента присвоен Л. Е. Гариной*, Б. В. Грозовскому*, Н. Я. Родькину**, Г. Г. Рымбу*, М. С. Темирову*, незарегистрированным объединениям «Политическая партия «Мирная Россия»* и «Политическая партия «Рассвет»*, а также информационному ресурсу «Разоблачено»*.

В ведомстве пояснили, что проживающая за пределами страны Л.Е. Гарина* распространяла недостоверные сведения о проводимой политике и решениях органов государственной власти, высказывалась против проведения специальной военной операции. Также она содействовала сбору средств для Вооруженных сил Украины и участвовала в создании и тиражировании сообщений иностранных агентов и нежелательных организаций.

Находящийся за рубежом Б.В. Грозовский* распространял недостоверные данные о государственной политике и Русской православной церкви. Также выступал против СВО, создавал материалы для иноагентов и нежелательных структур, а также поддерживал с ними регулярное взаимодействие.

Н.Я. Родькин**, проживающий вне территории России, транслировал недостоверные сведения о решениях властей, выступал против спецоперации, вел пропаганду ЛГБТ-отношений. Также создавал и распространял материалы иноагентов, поддерживая с ними связь.

По аналогичным основаниям в реестр внесена Г.Г. Рымбу*, которая распространяла недостоверные сведения о государственной политике, выступала против СВО. Также занималась пропагандой нетрадиционных отношений, тиражировала материалы иностранных агентов и сотрудничала с организацией из списка нежелательных.

Проживающий за границей М.С. Темиров* принимал участие в производстве и распространении материалов для иноагентов, распространял недостоверную информацию о российских властях. Также выступал против спецоперации и контактировал с нежелательной структурой.

Незарегистрированная «Политическая партия «Мирная Россия»* включена в список за распространение недостоверных данных об избирательной системе страны и решениях руководства РФ, критику СВО, тиражирование материалов нежелательных объединений и иностранных агентов, а также за наличие в своем составе лиц со статусом иноагента. Объединение «Политическая партия «Рассвет»* распространяло ложные сведения об избирательной системе и органах власти, публиковало материалы иностранных агентов, взаимодействовало с ними и действует под председательством лица, включенного в реестр иноагентов.

Медиаресурс «Разоблачено»*, помимо распространения недостоверных сведений о властях и выборах, а также публикации материалов иноагентов и нежелательных организаций, размещал призывы к участию в несанкционированных митингах.

Вместе с тем распоряжением Минюста России из реестра иностранных агентов в связи с официальной ликвидацией юридического лица исключено общество с ограниченной ответственностью «Вертолет и Ко».

*Физическое, юридическое лицо, партия, СМИ признано иностранным агентом в России.

**Внесен в перечень террористов и экстремистов РФ.

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