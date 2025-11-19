Рассекреченный документ НАТО подтвердил право альянса на первый ядерный удар

В рассекреченных документах НАТО найдено доказательства того, что альянс в период холодной войны официально сохранял за собой право на первое применение ядерного оружия, сообщает ТАСС .

Речь идет о документе под названием «Временные политические руководящие принципы первоначального тактического применения ядерного оружия НАТО» 1969 года, который ранее имел гриф «Секретно».

В тексте прямо указывается, что политика касается «инициирования ядерных действий со стороны НАТО, когда противник еще не применил ядерное оружие». Документ предусматривал различные сценарии — от демонстративных взрывов до тактического применения на поле боя, если обычных сил оказывалось недостаточно для сдерживания наступления.

Особое внимание уделялось необходимости убедить противника в готовности альянса к дальнейшей эскалации. Документ также допускал удары по целям за пределами непосредственной зоны боевых действий, включая территорию стран Варшавского договора.

