Рамзан Кадыров показал видео совещания с участием сына Адама после слухов о ДТП

Помощник главы Чечни и секретарь Совбеза республики Адам Кадыров провел совещание с руководителями силовых органов региона на фоне слухов о его госпитализации в результате ДТП, сообщает «Газета.Ru» .

Ранее местные TG-каналы распространили информацию, что Адам Кадыров попал в жуткое ДТП в Грозном и был экстренно госпитализирован в медучреждение. Однако глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг слухи, опубликовав в своем Telegram-канале видео с совещания сына с руководителями силовых структур.

На встрече обсудили подготовку к предстоящим выборам в Чеченской Республике, обеспечение безопасности граждан во время голосования, меры по предотвращению экстремизма и текущую деятельность чеченских подразделений в рамках СВО.

Помимо этого, участники совещания тщательно изучили ситуацию в районах с чеченскими подразделениями, задействованными в зоне СВО.

