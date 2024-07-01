Радикалы из black bloc начали громить кафе и поджигать баки в Париже

Представители радикального движения black bloc начали погромы в Париже после оглашения первых результатов парламентских выборов во Франции, пишет РИА Новости .

В ходе манифестации, которая началась вечером в столице на площади Республики, они бьют витрины кафе и поджигают баки с мусором. На место проведения акции вышли правоохранители.

Сначала демонстрация имела мирное течение. Участники протестов выкрикивали антифашисткие лозунги и выражали недовольство победой правых. После к ним присоединились радикально настроенные молодые люди из движения black bloc.

Они начали жечь файеры и запускать фейерверки. Дальше толпа стала разбивать витрины ближайших кафе и поджигать мусорные баки. В ответ на это силовики задействовали слезоточивый газ.

Похожая ситуация произошла во французском Лионе. Протестующие начали громить витрины магазинов, поджигать баки, выстраивать баррикады и взрывать петарды.