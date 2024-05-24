ПВО уничтожила вражеский беспилотник в Брянской области
Российские силы ПВО ликвидировали украинский беспилотник в Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram.
«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Погарским районом силами ПВО Министерства обороны РФ», — сказано в сообщении.
Отмечается, что на месте уже работают оперативные службы. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее киевские боевики атаковали ракетами Крым. В результате удара погибли двое мирных жителей.