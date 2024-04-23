ПВО сбила несколько воздушных целей на подлете к Белгороду

Россий ские системы противовоздушной обороны сбили несколько воздушных целей над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram .

«В поселке Разумное в результате прилета во двор частного жилого домовладения выбиты окна и посечен фасад здания, также выбито лобовое стекло у одного легкового автомобиля», — сообщил губернатор.

В настоящий момент данных о последствиях атаки уточняются. По предварительной информации, пострадавших нет.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков назвал общее количество жертв при обстрелах Белгородской области. Всего погибли 120 жителей, в числе которых 11 детей. Пострадали 651 граждан, из которых 51 ребенок.