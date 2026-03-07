Путин заслушал доклад Бастрыкина о расследовании преступлений Киева в Донбассе
Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин отчитался президенту России Владимиру Путину об итогах работы по противодействию правонарушениям, которые совершались киевскими властями, иностранными гражданами и несовершеннолетними людьми, сообщает РИА Новости.
Бастрыкин сообщил, что за 2025 год 20 раз лично посещал территорию Донбасса для проведения рабочих встреч. По его словам, совокупный материальный ущерб от деятельности киевской власти в Донецкой и Луганской Народных Республиках достиг 580 миллиардов рублей.
Одновременно с этим судебные инстанции вынесли обвинительные решения в отношении 1084 участников незаконных вооруженных формирований и наемников. Кроме того, на протяжении всего предыдущего года в суды было передано 2,4 тысячи уголовных производств, возбужденных в связи с правонарушениями мигрантов.
Также, по словам Бастрыкина, ведутся активные процессуальные действия и по делам о преступлениях среди молодежи: в производстве судебных органов находится более 8 тысяч материалов, касающихся противоправных действий подростков.
Предыдущее совещание президента с Бастрыкиным проходило в октябре 2022-го. Тогда предметом обсуждения стало расследование диверсии на Крымском мосту, случившейся 8 октября 2022 года. В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил восьми обвиняемым по данному делу наказание в виде пожизненного лишения свободы.
В августе 2025 года распоряжением Путина срок нахождения Александра Бастрыкина на государственной службе был продлен до 27 августа 2026 года.
