Руководитель Следственного комитета Александр Бастрыкин отчитался президенту России Владимиру Путину об итогах работы по противодействию правонарушениям, которые совершались киевскими властями, иностранными гражданами и несовершеннолетними людьми, сообщает РИА Новости .

Бастрыкин сообщил, что за 2025 год 20 раз лично посещал территорию Донбасса для проведения рабочих встреч. По его словам, совокупный материальный ущерб от деятельности киевской власти в Донецкой и Луганской Народных Республиках достиг 580 миллиардов рублей.

Одновременно с этим судебные инстанции вынесли обвинительные решения в отношении 1084 участников незаконных вооруженных формирований и наемников. Кроме того, на протяжении всего предыдущего года в суды было передано 2,4 тысячи уголовных производств, возбужденных в связи с правонарушениями мигрантов.

Также, по словам Бастрыкина, ведутся активные процессуальные действия и по делам о преступлениях среди молодежи: в производстве судебных органов находится более 8 тысяч материалов, касающихся противоправных действий подростков.

Предыдущее совещание президента с Бастрыкиным проходило в октябре 2022-го. Тогда предметом обсуждения стало расследование диверсии на Крымском мосту, случившейся 8 октября 2022 года. В ноябре 2025 года Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону назначил восьми обвиняемым по данному делу наказание в виде пожизненного лишения свободы.

В августе 2025 года распоряжением Путина срок нахождения Александра Бастрыкина на государственной службе был продлен до 27 августа 2026 года.

