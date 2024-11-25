Путин встретился с главой Федерального медико-биологического агентства Скворцовой
Кремль: глава ФМБА Скворцова рассказала Путину об участии агентства в СВО
Фото - © Сайт президента России
Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Федерального медико-биологического агентства Вероникой Скворцовой. Она рассказала главе государства о том, как подразделения ФМБА участвуют в спецоперации, сообщает пресс-служба Кремля.
Доктора Федерального медико-биологического агентства пребывают на линии боевого соприкосновения. Они помогают вывозить раненых с передовой.
Создана система реабилитации и лечения российских солдат, участвовавших в спецоперации. Для них работает центр медико-психологического сопровождения.
Улучшены автомобили для зоны СВО. Используются бронированные машины скорой помощи.
Ранее головной референс-центр промышленной медицины ФМБА РФ открылся в наукограде Дубна.