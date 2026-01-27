сегодня в 18:59

Путин возложил венок к монументу «Мать-Родина» в Санкт-Петербурге

Президент РФ Владимир Путин прибыл на Пискаревское мемориальное кладбище в Санкт-Петербурге, чтобы возложить венок к монументу «Мать-Родина», сообщает пресс-служба Кремля.

Мероприятие прошло в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

На опубликованных кадрах показано, как глава государства кладет красные розы на братскую могилу. На другом видео запечатлена церемония возложения венка к монументу. Участники церемонии почтили память павших минутой молчания.

Пискаревское мемориальное кладбище — скорбный памятник жертвам Великой Отечественной войны. Здесь в братских могилах покоятся около 500 тыс. человек.

На мемориальной стене за спиной «Матери-Родины» высечены строки из эпитафии Ольги Берггольц «Никто не забыт и ничто не забыто». Мемориал посвящен жителям и защитникам блокадного Ленинграда.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.