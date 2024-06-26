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Путин: ВМФ РФ должен быть защищен на дальних подступах

Российский военно-морской флот должен иметь надежную защиту от нападения противника уже на дальних подступах, заявил российский президент Владимир Путин в рамках совещания по вопросам кораблестроения. Его слова приводит ТАСС .

ВМФ, по его словам, должен быть оснащен современными комплексами для обнаружения угроз.

«Для повышения боевой устойчивости сил флота надо укреплять и уделить особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов», — пояснил Путин.

Президент поручил развивать разведывательную авиацию флота, а также наращивать силы и средства ведения радиоэлектронной разведки и РЭБ. Также в рамках совещания Путин заявил, что рассчитывает на значительное снижение стоимости строительства военных кораблей в будущем.

«В освоении новых проектов кораблей нужно заблаговременно проводить опытно-конструкторские работы по оборудованию, приборам, элементной базе и системам вооружения», — призвал президент.

Помимо удешевления производства таким образом, по его словам, получится «существенно сократить сроки проектирования и строительства главных кораблей».