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Путин вечером в среду выступит с обращением перед выборами

Политика

Фото - © Сайт президента России

Президент РФ Владимир Путин в среду в 18:00 выступит с обращением к гражданам по поводу предстоящих выборов в Госдуму. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Глава государства планирует обратиться к россиянам с телеобращением, уточнил официальный представитель Кремля.

В сентябре в России пройдут выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц, депутатов законодательных органов, а также муниципальные и другие кампании местного уровня. Проголосовать можно будет 18, 19 и 20 сентября. Это сделано для удобства жителей.

Ранее Путин Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.

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