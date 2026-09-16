Путин вечером в среду выступит с обращением перед выборами Политика сегодня в 12:55 Фото - © Сайт президента России

Президент РФ Владимир Путин в среду в 18:00 выступит с обращением к гражданам по поводу предстоящих выборов в Госдуму. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

Глава государства планирует обратиться к россиянам с телеобращением, уточнил официальный представитель Кремля. В сентябре в России пройдут выборы депутатов Госдумы, высших должностных лиц, депутатов законодательных органов, а также муниципальные и другие кампании местного уровня. Проголосовать можно будет 18, 19 и 20 сентября. Это сделано для удобства жителей. Ранее Путин Путин называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны. Подписывайтесь на канал РИАМО в МАКС.