Путин в телеграмме Ким Чен Ыну отметил героизм корейских военных

сегодня в 04:15

Президент РФ Владимир Путин назвал участие военных КНДР в операциях на территории Курской области подтверждением дружбы и боевого братства между Россией и Северной Кореей.

Соответствующая цитата содержится в поздравительной телеграмме, которую российский лидер направил председателю Государственных дел КНДР Ким Чен Ыну. Текст телеграммы распространило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков, а также последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Российской Федерацией и Корейской Народно-Демократической Республикой», — говорится в сообщении.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа 2024 года. 26 апреля 2025-го российские войска выбили противника из региона.

