сегодня в 12:53

Путин в Кремле начал переговоры с королем Бахрейна

Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в Кремле в узком формате, следует из трансляции.

Монарх 22 мая прибыл с официальным визитом в Москву по приглашению Путина.

Лидеры государств обсудят перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях. Также будет затронута ситуация на Ближнем Востоке.

По итогам встречи планируется подписание ряда документов.

После визита в РФ король Бахрейна посетит Китай, где запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.