Путин в Кремле начал переговоры с королем Бахрейна
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Президент РФ Владимир Путин и король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа начали переговоры в Кремле в узком формате, следует из трансляции.
Монарх 22 мая прибыл с официальным визитом в Москву по приглашению Путина.
Лидеры государств обсудят перспективы российско-бахрейнского сотрудничества в торгово-экономической, энергетической, гуманитарной и других областях. Также будет затронута ситуация на Ближнем Востоке.
По итогам встречи планируется подписание ряда документов.
После визита в РФ король Бахрейна посетит Китай, где запланирована его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином.