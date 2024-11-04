Путин в День народного единства встретился с главой МИД КНДР Цой Сон Хи
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Президент России Владимир Путин 5 ноября в Кремле провел встречу с главой министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики (КНДР) Цой Сон Хи и назвал ее другом, сообщает Кремль.
Цой Сон Хи пожала руку Путину и поблагодарила за то, что российский лидер нашел время для встречи с ней, несмотря на загруженный график работы. На что глава России поприветствовал ее и объяснил, что не мог поступить иначе.
«У нас сегодня праздник, поэтому встречаться с друзьями в праздник — это очень хорошая традиция», — сказал Путин.
После этого президент РФ и глава МИД КНДР обменялись еще парой приветственных фраз, затем сели за круглый стол переговоров. О чем именно Путин общался с представителем иностранного ведомства, не уточняется.