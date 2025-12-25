сегодня в 14:25

Путин уже поздравил Трампа с Рождеством

Президент России Владимир Путин отправил американскому лидеру Дональду Трампу поздравления с Рождеством. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС .

Католическое Рождество празднуется 25 декабря (по григорианскому календарю). Российский лидер уже отправил американскому коллеге поздравительную телеграмму.

Ранее сообщалось, что Кремль поздравит администрацию Трампа с Рождеством и Новым годом.

В частности помощник президента России Юрий Ушаков отмечал, что российские власти «как вежливые люди» непременно направят послание в Вашингтон в связи с зимними праздниками.

