сегодня в 13:48

Путин уступил Моди свое место в президентском «Аурусе»

На саммите Шанхайской организации содружества (ШОС) в Китае российский президент Владимир Путин уступил премьер-министру Индии Нарендре Моди свое место в автомобиле «Аурус» по пути к месту двусторонней встречи.

«Индийскому премьеру Путин уступил свое место в автомобиле», — написал журналист «России 1» Павел Зарубин, опубликовав соответствующее видео в своем Telegram-канале.

Пока дверь «Ауруса» не закрылась, помощник индийского премьер-министра попросил сделать фотографию лидеров «для истории». На кадрах видно, как Моди с любопытством изучает интерьер автомобиля, сидя на месте Путина.

1 сентября Владимир Путин и Нарендра Моди встретились на уровне делегаций на полях ШОС в Тяньцзине. Глава российского государства напомнил, что 21 декабря исполнится 15 лет со дня принятия совместного заявления, которое вывело отношения между Москвой и Нью-Дели на уровень стратегического партнерства.