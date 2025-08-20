Путин созвонился с Эрдоганом и обсудил переговоры на Аляске

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом. Российский лидер поделился с визави мнением о переговорах с главой США Дональдом Трампом на Аляске, сообщила пресс-служба Кремля.

Путин и Эрдоган также обсудили развитие ситуации вокруг Украины. Со стороны Кремля «с удовлетворением» отмечено содействие, которое Турция оказывала для проведения российско-украинских консультаций в Стамбуле.

Кроме того, Владимир Путин и Реджеп Эрдоган поговорили об аспектах двухстороннего взаимодействия Москвы и Анкары, в том числе о развитии торгово-инвестиционных связей.

«Условлено о продолжении личных контактов», — добавил Кремль.

В пятницу, 15 августа, Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на американской военной базе в городе Анкоридж (штат Аляска) и провели переговоры об урегулировании украинского кризиса. Во время них российский лидер объявил, что Москва искренне заинтересована в окончании конфликта на Украине. После переговоров Трамп заявлял о подготовке трехсторонней встречи с ним, Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.