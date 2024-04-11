Путин: Россия вынуждена отвечать на удары по своим энергообъектам

Российская сторона вынуждена отвечать на атаки ВСУ по своим энергообъектам, сказал президент Владимир Путин на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко, пишет РБК .

«Исходя из гуманитарных соображений зимой не наносили никаких ударов, имея в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить» Владимир Путин Президент России

Глава государства подчеркнул, что удары ВС РФ по энергетическим объектам Украины стали частью демилитаризации, так как именно это влияет на оборонно-промышленный комплекс противника.

С начала текущего года несколько российских НПЗ подверглись атакам дронов. Из-за этого в начале весны был зафиксирован рост биржевых цен на бензин. При этом в США заявляли, что украинские атаки рискуют повлиять на глобальную энергетическую ситуацию.