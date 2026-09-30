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Путин: Россия не будет бегать по миру и клянчить подачки с протянутой рукой

Политика

Фото - © Сайт президента России

Президент Владимир Путин заявил, что Россия «не будет бегать по всему миру и клянчить подачки с протянутой рукой», сообщает ТАСС.

«Россия, как некоторые, не будем показывать пальцем, не может бегать по всему миру и унизительно клянчить подачки с протянутой рукой», — сказал Путин в ходе выступления на первом заседании Госдумы IX созыва.

Он подчеркнул, что российская финансовая система и экономика «чувствуют себя уверенно», главное — не совершать ошибок.

Глава государства добавил, что власти должны обеспечить долгосрочный рост экономики и запустить новый инвестиционный цикл.

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