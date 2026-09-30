Жители Сургута высоко оценили пять школ города

Лицей имени генерал-майора В. И. Хисматулина получил 4,8 в 2ГИС (271 оценка) и 4,4 на Яндекс Картах (241). Ученики и родители хвалят педагогов и здание, но жалуются на фонтанчики и грубость отдельных сотрудников.

Школа № 10 набрала 5,0 в 2ГИС (196 оценок) и 4,3 на Яндекс Картах (281). В прошлом году все ее выпускники поступили в вузы, 14 получили золотые медали. За три года 327 учеников стали призерами и победителями Всероссийских олимпиад. Выпускники жалуются на давление из-за оценок и предложения платных занятий.

Гимназия имени Ф. К. Салманова получила 4,6 в 2ГИС (177 оценок) и 4,3 на Яндекс Картах (376). Она заняла пятое место в рейтинге школ Югры RAEX. Ученики хвалят преподавателей и мероприятия, часть родителей считает домашние задания чрезмерными.

Школа № 9 получила 4,8 в 2ГИС (325 оценок) и 4,4 на Яндекс Картах (493). Родители отмечают чистоту и работу учителей, но жалуются на питание и сложности со связью с администрацией.

Школа № 26 на улице Бахилова получила 4,4 в 2ГИС (130 оценок) и 4,2 на Яндекс Картах (238). Ученики хвалят педагогов. Родители сообщают о плохом состоянии здания и жалуются на травлю, на которую, по их словам, не реагируют учителя. Оценки пользователей не заменяют официальную оценку качества обучения.

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