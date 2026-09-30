Погода в октябре 2026 года в Москве и Подмосковье: прогноз на месяц

Подробности о том, какой будет погода в октябре 2026 года в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Сентябрь 2026 года запомнится жителям столичного региона своим теплом: в ночь на 24 сентября в Москве зафиксировали самый высокий минимум температуры с начала осени. По данным базовой метеостанции города на ВДНХ, температура воздуха ночью опустилась только до плюс 16,5 градусов — настолько теплой ночь на 24 сентября в Москве не была как минимум 77 лет. Между тем уже в будущий четверг в свои права вступает октябрь — второй месяц осени. Подробности о том, какой будет погода в октябре 2026 в Москве и Подмосковье, читайте в материале РИАМО.

Погода в Москве и Подмосковье в начале октября 2026 года

Фото - © Медиасток.рф

На неделе с 28 сентября по 4 октября в Москву и Центральную Россию придет старое бабье лето — об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, в среду, 30 сентября, в столице будет переменная облачность и плюс 15-18 градусов. Октябрь начнется с ясной погоды: днем в четверг, 1 октября, в Москве ожидается плюс 14-17 градусов, а в пятницу, 2 октября — плюс 12-15 градусов.

«В выходные 3-4 октября купол высокого атмосферного давления обеспечит жителей большей части Русской равнины солнечной, сухой и тихой погодой», — сказал синоптик.

При этом ночью в Подмосковье возможны заморозки. Дневные температуры в Москве составят плюс 11-16 градусов. Тишковец добавил, что бабье лето, вероятно, будет довольно продолжительным, перекинувшись и на последующую неделю — с 5 по 11 октября.

Какой будет погода в течение октября 2026: дожди и тучи

Фото - © Медиасток.рф

Согласно предварительному прогнозу Gismeteo, во второй месяц осени 2026 года Московский регион в основном ждет пасмурная погода или погода с переменной облачностью. Ясных дней будет всего три — 4 и 28-29 октября. По предварительным данным, на протяжении двух недель месяца возможны дожди.

Самые холодные ночи, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье покажут всего плюс один градус, ожидаются на 4 октября. Самая низкая дневная температура — плюс 7 градусов — ожидается 28-31 октября. Самой теплой ночью 10 месяца года может стать ночь на 7 октября, когда столбики термометров опустятся до 11 градусов выше нуля. Самая высокая дневная температура — плюс 16 градусов — ожидается 8 октября.

Какие погодные аномалии ожидаются в октябре 2026 года

Фото - © Медиасток.рф

Согласно предварительному прогнозу Евгения Тишковца, в 2026 году октябрь на территории Русской равнины, к которой относится и столичный регион, будет необычно теплым и засушливым — об этом главный специалист центра погоды «Фобос» сообщил в своем Telegram-канале. По словам синоптика, на неделе с 28 сентября по 4 октября над регионом сформируется мощный блокирующий антициклон, который обеспечит устойчивую и ясную погоду сроком до десяти дней, что вдвое превышает обычную продолжительность подобных периодов.

В центре антициклонального купола атмосферное давление в начале октября достигнет 765 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше климатической нормы. Погодные условия будут контрастными: в утренние часы ожидаются низкие температуры от плюс 3 до плюс 8 градусов Цельсия, роса и густые туманы, тогда как в дневное время воздух будет прогреваться до плюс 13-18 градусов. Несмотря на ежедневное сокращение светового дня на 4-5 минут и снижение высоты солнца над горизонтом, температурный фон останется на несколько градусов выше средних многолетних значений.

В связи с устойчивой теплой погодой наступление периода осени, когда среднесуточная температура опускается ниже плюс 8 градусов Цельсия, сместится ориентировочно на середину месяца. Согласно прогнозам, в целом октябрь на большей части Европейской территории России будет как минимум на 2-3 градуса теплее нормы, при этом дефицит осадков составит 30–40 процентов.

Между тем, как ранее отмечала ведущий специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова, в центральной части России в будущем октябре возможен и первый снег, однако устойчивого покрова ждать не стоит. При положительной температуре осадки быстро растают.

По словам Поздняковой, в первой декаде октября среднесуточная температура может опуститься ниже плюс восьми градусов, что будет сопровождаться прохладными ночами. «Стоит ожидать, что в первой декаде месяца, скорее всего, уже включат отопление», — заключила синоптик.