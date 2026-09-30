В Турции задержали владельца Anex Tour по делу о наркотиках и проституции

В Анталии прошла операция по борьбе с наркотиками и проституцией. Правоохранители задержали 18 человек, среди которых была владелица отелей Anex Tour и Selectum Нешет Кочкар, сообщает турецкое издание TurizmGüncel .

Также Нешет Кочкар была задержана в рамках расследования финансовых преступлений и отмывания денег, проведенного Генпрокуратурой Стамбула в прошлом году.

Материалы дела включают показания о распространении наркотиков, включая кокаин, и организации проституции в отелях и на судах. Упоминаются, например, отель Selectum и другие заведения.

Подозреваемых направят на судмедэкспертизу, чтобы установить, кто употреблял запрещенные вещества. Помимо этого, у задержанных возьмут образцы крови, мочи и волос. Расследование уголовного дела продолжается.

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