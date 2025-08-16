Путин: Россия хочет как можно скорее завершить конфликт на Украине

Президент России Владимир Путин после саммита на Аляске заявил, что Россия хочет как можно скорее завершить украинский конфликт, но в основу мира должны войти некоторые условия, сообщает пресс-служба Кремля.

По словам Путина, в основу урегулирования украинского конфликта должны войти устранения первопричин его возникновения, чтобы ситуация не повторилась в будущем. На данный момент Россия хочет как можно скорее прекратить боевые действия в конфликте.

Глава государства собрал совещание в Кремле, чтобы рассказать об итогах саммита на Аляске, который состоялся 15 августа. По словам Путина, у них с американским президентом Дональдом Трампом было время, чтобы обсудить ряд важных тем, но в первую очередь речь шла об урегулировании украинского кризиса.

«У нас была возможность, что мы и сделали, поговорить о генезисе, о первопричинах этого кризиса, и именно устранение этих первопричин должно быть положено в основу урегулирования. Мы давно напрямую не вели переговоров подобного рода на таком уровне. Повторяю еще раз, была возможность спокойно, детально изложить нашу позицию. Мы, разумеется, с уважением относимся и к позиции американской администрации, которая видит необходимость скорейшего прекращения боевых действий. Ну, и мы тоже этого бы хотели», — отметил Путин.

Президент РФ в очередной раз подчеркнул важность перехода к решению кризиса мирными средствами. Путин назвал переговоры с США откровенными и содержательными. По его мнению, саммит приблизил ситуацию к нужному разрешению.

Ранее сообщалось, что за исторической встречей Путина и Трампа 15 августа следил весь мир. Президенты РФ и США поприветствовали друг друга как добрые приятели, несколько раз пожали друг другу руки, а также на одной машине доехали до места проведения переговоров.

На пресс-конференции по итогу саммита на Аляске Путин пригласил Трампа в Москву. Американский лидер принял приглашение.