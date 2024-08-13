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Путин: Россия делает все, чтобы поддержать палестинский народ

Президент РФ Владимир Путин проводит переговоры с главой Палестины Махмудом Аббасом. Политики обсуждают двустороннее сотрудничество и обмениваются мнениями по поводу ситуации на Ближнем Востоке, сообщается на сайте Кремля.

Аббас посетил Россию с официальным визитом. На встрече с Путиным он в том числе обсудил сложившуюся в государстве гуманитарную катастрофу.

Российский лидер выразил поддержку главе Палестины. По словам Путина, Россия со своей стороны делает все, чтобы поддержать палестинский народ.

Так, президент РФ отметил, что в Палестину было направлено около 700 тонн грузов различного характера.

«Делаем все, для того чтобы использовать любые возможности для поддержки палестинского народа», — заявил Путин.

На Ближнем Востоке складывается тяжелая обстановка на фоне нынешнего обострения палестино-израильского конфликта. Ранее Махмуд Аббас отметил, что убийство главы политбюро движения ХАМАС Исмаила Хании помешает переговорному процессу о прекращении израильской военной кампании в секторе Газа.