сегодня в 13:51

Путин: Россия будет принимать решения без оглядки на кого-либо

Россия стала по-настоящему суверенной страной. Она будет принимать решения без оглядки на чужое мнение, сообщил президент РФ Владимир Путин.

19 декабря проходит программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединяет форматы прямой линии и большой пресс-конференции — президент отвечает на вопросы и журналистов, и россиян.

«Мы будем руководствоваться только своими национальными интересами», — сказал Путин.

Глава государства считает, что Россия в значительной степени находится в том состоянии, которого и добивались — страна окрепла.