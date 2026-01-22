Путин: РФ готова направить 1 млрд долларов в «Совет мира» для помощи Палестине

Россия готова инвестировать 1 млрд долларов в «Совет мира», который создал американский президент Дональд Трамп. Деньги пойдут на восстановление сектора Газа и решение проблем Палестины, заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с главой Государства Палестина Махмудом Аббасом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

По словам российского лидера, РФ согласна направить средства главным образом для того, чтобы поддержать палестинский народ. Путин подчеркнул, что деньги на вступление в «Совет мира» будут взяты из замороженных в США российских активов.

Глава государства добавил, что подобные варианты Москва уже обсуждала с Вашингтоном раньше. Подробно эту тему Путин в четверг обсудит на переговорах со спецпосланником американского лидера Стивеном Уиткоффом и бизнесменом, зятем президента США Джаредом Кушнером.

Трамп ранее поставил свою подпись под учредительным документом новой организации. Этим действием была официально оформлена деятельность «Совета мира».

