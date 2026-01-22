Белый дом: «Совет мира» стал официально учрежденной организацией
Фото - © Валерия Попова / Фотобанк Лори
Американский президент Дональд Трамп возглавил недавно созданную международную организацию под названием «Совет мира». Об этом сообщил Белый дом после того, как президент США подписал устав организации, сообщает ТАСС.
Глава США поставил свою подпись под учредительным документом новой организации. Этим действием была официально оформлена деятельность «Совета мира».
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выступила с заявлением сразу после церемонии подписания. Она подтвердила, что документ вступил в законную силу.
По словам пресс-секретаря, теперь «Совет мира» получил статус полноценной международной организации. Ливитт также поздравила Трампа с этим событием от имени Белого дома.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что получил от Вашингтона приглашение вступить в «Совет мира». Позднее Трамп объяснил, что пригласил российского лидера в организацию в связи с наличием у него реальной власти.
