Белый дом: «Совет мира» стал официально учрежденной организацией

сегодня в 14:45

Американский президент Дональд Трамп возглавил недавно созданную международную организацию под названием «Совет мира». Об этом сообщил Белый дом после того, как президент США подписал устав организации, сообщает ТАСС .

Глава США поставил свою подпись под учредительным документом новой организации. Этим действием была официально оформлена деятельность «Совета мира».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт выступила с заявлением сразу после церемонии подписания. Она подтвердила, что документ вступил в законную силу.

По словам пресс-секретаря, теперь «Совет мира» получил статус полноценной международной организации. Ливитт также поздравила Трампа с этим событием от имени Белого дома.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил, что получил от Вашингтона приглашение вступить в «Совет мира». Позднее Трамп объяснил, что пригласил российского лидера в организацию в связи с наличием у него реальной власти.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.