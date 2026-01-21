Путин подтвердил получение приглашения от Трампа в «Совет мира»
На заседании Совета безопасности президент России Владимир Путин публично подтвердил получение личного обращения от президента США Дональда Трампа, сообщает ТАСС.
Американская сторона пригласила Россию присоединиться к новой международной структуре — «Совету мира», создаваемой по инициативе Трампа. Российский лидер поблагодарил за предложение, подчеркнув, что Москва всегда поддерживает усилия, направленные на укрепление глобальной стабильности.
Путин также отдельно отметил вклад действующей администрации США в поиск путей урегулирования украинского кризиса.
Окончательное решение по участию в инициативе будет принято после всестороннего анализа. Министерству иностранных дел России поручено детально изучить поступившие документы и провести необходимые консультации с ключевыми стратегическими партнерами страны. Лишь по завершении этой работы Москва сможет дать официальный ответ на переданное приглашение, отметил российский лидер.
