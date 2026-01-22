Трамп: Путин приглашен в «Совет мира» из-за реальной власти
Президент США Дональд Трамп прокомментировал приглашение России присоединиться к новой международной структуре — «Совету мира», сообщает газета «Известия».
Американский лидер пояснил, что Владимир Путин был приглашен в эту организацию, поскольку обладает реальной властью и способен влиять на глобальные процессы.
Ранее российский президент публично поблагодарил Трампа за это предложение, заявив, что Москва традиционно поддерживает любые усилия, направленные на укрепление международной стабильности. Окончательное решение по участию в инициативе будет принято после всестороннего анализа.
Министерству иностранных дел России поручено детально изучить все поступившие документы и провести консультации с ключевыми стратегическими партнерами. Лишь по завершении этой работы Москва даст официальный ответ на переданное приглашение, подчеркнул Путин.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.