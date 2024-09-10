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Путин: результаты визита в Ханой пойдут на пользу отношениям РФ и Вьетнама

Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в том, что результаты его летнего визита в Ханой пойдут на пользу развитию межгосударственных связей РФ и Вьетнама, сообщается на сайте Кремля.

Российский лидер в Кремле встретился с председателем национального собрания Вьетнама Чан Тхань Маном. Они обсудили в том числе темы развития российско-вьетнамских переговоров, которые затрагивались в ходе визита главы РФ в Ханой 19–20 июня.

Путин с улыбкой вспомнил, как тепло его приняли во вьетнамской столице.

«Прошу передать мои самые наилучшие пожелания президенту товарищу То Ламу», — отметил Путин.

Российский лидер надеется, что глава Вьетнама сможет воспользоваться переданным приглашением принять участие в мероприятиях БРИКС в формате аутрич/«БРИКС плюс».

На июньской встрече Москва и Ханой договорились об укреплении сотрудничества и невступлении в союзы с ущербом друг для друга. Также стороны договорились о невмешательстве во внутренние дела друг друга.