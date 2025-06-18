Путин рассказал о китайском языке своей внучки

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Путин отметил растущий интерес к китайскому языку в России

В ходе встречи с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин поделился семейной историей, иллюстрирующей российско-китайские культурные связи.

Президент сообщил, что его внучка свободно владеет китайским языком благодаря воспитательнице из Пекина.

Путин отметил, что интерес россиян к китайскому языку закономерен и соответствует современным тенденциям.

Встреча, модератором которой выступил первый замгендиректора ТАСС Михаил Гусман, проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.