Путин рассказал о китайском языке своей внучки
Путин отметил растущий интерес к китайскому языку в России
В ходе встречи с руководителями международных информационных агентств президент России Владимир Путин поделился семейной историей, иллюстрирующей российско-китайские культурные связи.
Президент сообщил, что его внучка свободно владеет китайским языком благодаря воспитательнице из Пекина.
Путин отметил, что интерес россиян к китайскому языку закономерен и соответствует современным тенденциям.
Встреча, модератором которой выступил первый замгендиректора ТАСС Михаил Гусман, проходит в рамках Петербургского международного экономического форума.