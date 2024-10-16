Путин раскрыл, какой важный совет ему дали врачи ЦКБ

Российский президент Владимир Путин заявил, что врачи Центральной клинической больницы (ЦКБ) рекомендуют прививаться от гриппа вакцинами, произведенными в России. По словам главы государства, он регулярно обследуется в ЦКБ, сообщает ТАСС .

Об этом Путин рассказал на совещании с членами правительства, когда заслушал доклад главы Минздрава Михаила Мурашко о кампании по вакцинации от гриппа и подготовке к холодному сезону.

«Врачи ЦКБ, где я прохожу всякие обследования регулярно, рекомендуют делать прививку (от гриппа — ред.) именно отечественным препаратом», — рассказал глава России.

Ранее президент отмечал, что проходил ревакцинацию от COVID-19. Путин также высказывал желание стать добровольцем при тестировании назальной формы вакцины от коронавируса и в 2021 году испытал этот препарат на себе.