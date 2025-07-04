Акция «Проверь свое здоровье в парке» снова стартует в Балашихе

5 июля жители Балашихи приглашаются на уникальную акцию «Проверь свое здоровье в парке», которая пройдет в живописном парке «Пехорка». Это отличная возможность совместить приятное времяпрепровождение на свежем воздухе с заботой о своем здоровье, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

«Эта акция — шаг навстречу нашим жителям. Если по каким-либо причинам у человека нет возможности посетить поликлинику для диспансеризации, он может всего за 15-20 минут пройти экспресс-обследование в нашем мобильном фельдшерско-акушерском пункте (ФАП). Мобильный пункт будет работать каждую субботу с 11:00 до 16:00 в парках нашего городского округа», — рассказала главный врач Балашихинской больницы Наталья Алимова.

5 июля в парке «Пехорка» все желающие старше 18 лет смогут пройти важные медицинские обследования, включая анкетирование, антропометрию, измерение артериального давления, анализ крови на глюкозу и холестерин, электрокардиограмму (ЭКГ), измерение внутриглазного давления, осмотр терапевта и оценку сердечно-сосудистого риска. Кроме того, будет организовано анонимное экспресс-тестирование на ВИЧ-инфекцию, которое можно пройти всего за пару минут.

Необходимо взять с собой паспорт, СНИЛС и полис ОМС.

Парк «Пехорка» с 11:00 до 16:00.

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