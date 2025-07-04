В Солнечногорске прошел рейд по незаконной торговле

На территории городского округа Солнечногорск продолжают работу по выявлению нарушений торговой деятельности. Сотрудники управления потребительского рынка администрации совместно с представителями областного Минсельхоза провели рейд торговых точек, особое внимание уделив павильонам с овощами, фруктами и бахчевыми культурами. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В результате инспекционного мероприятия обследовали шесть торговых объектов. По итогам проверки владельцы двух точек получили протоколы о нарушениях. Им грозят административные штрафы в размере от двух до пяти тысяч рублей. Кроме того, проверяющие предупредили, что торговые объекты, установленные с нарушениями, будут демонтированы.

«Мы обращаем внимание на разрешительную документацию торгового объекта, наличие кассовых аппаратов, медицинских книжек и соблюдение санитарных норм», — сказала начальник управления потребительского рынка, рекламы и развития сельского хозяйства администрации городского округа Солнечногорск Анна Мурадова.

Контроль за торговой деятельностью в Солнечногорске осуществляют на регулярной основе. С начала летнего сезона составили семь протоколов, из которых в четырех случаях осуществлялось изъятие продукции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.