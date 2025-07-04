В Подмосковье реализуется комплекс мер по снижению профвыгорания среди медиков

Ежедневный стресс, эмоциональные перегрузки, хроническая усталость — с этим сталкиваются практически все медицинские работники. Чтобы врачи и медсестры не выгорали на работе, в Московской области реализуется комплекс специальных мер поддержки, сообщает пресс-служба Минздрава Подмосковья.

Главное в борьбе с профессиональным выгоранием — дать медикам почувствовать, что их ценят и защищают. В июне, ко Дню медицинского работника, по всему Подмосковью прошли около 100 акций, церемоний и праздничных мероприятий. Более четырех тысяч медицинских работников получили поздравления, награды и просто человеческое внимание.

«Сотрудникам важно ощущать защищенность на рабочем месте и чувствовать поддержку от руководства. Только силами первичных профсоюзных организаций мы охватили более 4 тысяч медицинских работников, вовлекли и поощрили самых активных», — рассказала председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.

Самые масштабные праздники и чествования прошли в Подольске, Электростали, Дмитрове, Одинцово, Королеве, Дубне и Щелкове. Не остались в стороне и Московский областной центр крови, Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии имени академика В. И. Краснопольского, а также федеральный фонд обязательного медицинского страхования.

Такая поддержка помогает не только сохранить здоровье медперсонала, но и улучшить качество помощи пациентам. Ведь когда врач чувствует себя защищенным и ценным, он может полностью сосредоточиться на главном — заботе о людях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.