Подмосковным производителям АПК доступны обучающие онлайн семинары

Школа экспорта РЭЦ (АО «Российский экспортный центр») запустила онлайн-программы семинаров, доступных на безвозмездной основе всем отечественным предприятиям, в том числе в сфере агропрома. К участию приглашаются региональные компании, желающие выйти на рынки дружественных стран или расширить присутствие, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В ведомстве отметили, что в рамках обучающей программы слушатели разберут основы экспортной деятельности, правовые аспекты, финансовые инструменты, документационное сопровождение продукции и таможенное регулирование, логистику и виды контроля. Полученные навыки помогут расширить экспортный потенциал региональных производителей сферы АПК — приобрести успешный опыт поиска зарубежных партнеров и заключения контрактов.

Для прохождения программы необходимо зарегистрироваться на мероприятие через официальный сайт РЭЦ. Продолжительность каждого семинара составит не более 4 часов. Также при регистрации имеется возможность указать интересующий вопрос по теме для получения развернутой информации в рамках сессии «вопросы–ответы». С предварительной программой курса и расписанием можно ознакомиться на сайте организатора.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.