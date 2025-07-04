Подмосковные ветеринары приняли участие в масштабных учениях в Вологодской области

Специалисты министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области совместно с представителями Государственной ветеринарной службы приняли участие в международных учениях по локализации и ликвидации очагов особо опасных болезней животных, которые прошли в Вологодском округе. Масштабные учения собрали профессионалов ветеринарных служб из 17 российских регионов, а также делегаций из Беларуси, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана и Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Основной целью мероприятия было отработать различные сценарии возможных эпизоотических ситуаций, выявить методы контроля за распространением особо опасных заболеваний животных и подготовиться к эффективным мерам борьбы и полному ликвидированию очагов. В ходе плановых занятий специалисты обменялись опытом, изучили методики реагирования и совершенствовали навыки оперирования в условиях угрозы распространения опасных болезней.

Дополнительно участники приняли участие в межрегиональном совещании, где обсуждалась текущая эпизоотическая ситуация в стране и на региональном уровне. Представитель департамента ветеринарии министерства сельского хозяйства РФ рассказал о состоянии эпизоотической ситуации по особо опасным болезням животных, а представитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора изложил данные о ситуации на территории Северо-Западного федерального округа. Также были рассмотрены вопросы интеграции информационных систем в ветеринарии, что позволяет повысить эффективность контроля за заболеванием и ускорить обмен данными между службами. Представитель Департамента животноводства и племенного дела РФ выступил с информацией о развитии отечественной селекции, внедрении новых технологий и совершенствовании существующих методов выращивания животных и производства продукции животноводства, а ученый из Всероссийского научно-исследовательского института здоровья животных рассказал о мерах организации биологической безопасности на объектах животноводства.

В ведомстве отметили, что одним из важнейших аспектов международных учений было налаживание диалога и обмен передовым опытом между государственными службами разных стран. Реализация совместных практик и обмен информацией важны для своевременного реагирования на возможные угрозы, что способствует укреплению ветеринарной безопасности и защите животноводства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что все проекты Минсельхоза РФ по семеноводству и генетике крайне важны для фермеров региона. Компании, которые специализируются на научной деятельности, в 9 из 10 случаев имеют успех.

«Со своей стороны готовы поддерживать каждую программу Минсельхоза, выделять средства и находиться в тесном партнерстве», — добавил глава региона.