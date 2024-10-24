Путин раскрыл, что для него самое главное

Президент России Владимир Путин на саммите БРИКС в Казани заявил, что безопасность страны — самое главное для него. Вместе с тем глава государства отметил, что угрожать Российской Федерации бессмысленно — это только ее «взбадривает», сообщает РИА Новости .

По словам Владимира Путина, Россия не может существовать без суверенитета. Он также обратил внимание, что Москва никогда не отказывалась и сейчас не отказывается от контактов с Западом. По словам Путина, Россия всегда говорит о возможности наладить связь с западными странами, однако не навязывается.

Кроме того, российский лидер назвал причину эскалации ситуации на Украине. По словам Путина, к ухудшению положения привели не действия Москвы, а госпереворот в этой стране в 2014 году.

Саммит БРИКС проходит в Казани 22–24 октября. По итогам мероприятия статус страны-партнера объединения получили 13 государств, в том числе Турция.