Путин провел встречу с президентом Монголии

7 мая президент России Владимир Путин и его коллега из Монголии Ухнаагийн Хурэлсух провели переговоры в Москве. Кадры со встречи публикует пресс-служба Кремля .

Российский лидер поприветствовал монгольскую делегацию, которая прибыла в Москву в канун знаменательного праздника — 80-летия Победы.

Глава государства отметил, что рад личному участию президента Монголии в праздничных мероприятиях. Путин напомнил, что у двух стран есть героические страницы общей истории.

Он привел в пример победу над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол. В 2024 году этому событию исполнилось 85 лет. Президент РФ также заявил, что Москва ценит взаимодействие с Монголией, которое происходило в годы ВОВ.

В ходе переговоров лидеры двух стран обсудили развитие стратегического партнерства.

У Путина запланировано более 15 встреч в дни празднования 80-летия Победы. 7 мая он встретился также с президентом Венесуэлы и Кубы.