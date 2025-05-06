Ушаков: Путин в дни празднования 80-летия Победы проведет более 15 встреч

Президент РФ Владимир Путин запланировал провести более 15 двусторонних встреч с зарубежными лидерами в дни празднования 80-летия Победы. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, сообщает РИА Новости .

Встречи пройдут в период с 7 по 10 мая. Ряд бесед Путин проведет в формате «на ногах».

7 мая глава государства встретится с президентом Венесуэлы. Лидеры подпишут договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. В этот же день у Путина состоится встреча с президентами Кубы, Монголии и Конго.

8 мая президент РФ проведет переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Они обсудят дальнейшее углубление отношений Москвы и Пекина, а также подпишут соответствующие заявления.

9 мая Путин встретится с президентом Бразилии. Они обсудят ситуацию на Украине. Также глава государства проведет встречу с президентом Египта.

В День Победы у Путина также запланирована встреча с президентом Сербии и премьером Словакии. Кроме того, он хочет провести переговоры с президентом Узбекистана.

10 мая Путин встретится с генсеком ЦК компартии Вьетнама. Всего в этот день он проведет 6 встреч, в том числе с лидерами Лаоса, Зимбабве, Палестины.

Ранее стало известно, что Си Цзиньпин принял приглашение Путина. Он приедет в Москву на День Победы.