Путин провел встречу с губернатором Артамоновым
Путин поддержал выдвижение липецкого губернатора на второй срок
Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение липецкого губернатора Игоря Артамонова на второй срок, видео встречи опубликовано в Telegram-канале Кремля.
Артамонов доложил главе государства о помощи мобилизованным в российскую армию, в частности, о реализации программы патронажа.
"Я, разумеется, поддерживаю вас, вы работаете напряженно, и результаты видно", - сказал президент Артамонову.
Артамонов первый раз был избран в 2018 году.