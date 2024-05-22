Путин провел встречу с губернатором Артамоновым

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Путин поддержал выдвижение липецкого губернатора на второй срок

Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение липецкого губернатора Игоря Артамонова на второй срок, видео встречи опубликовано в Telegram-канале Кремля.

Артамонов доложил главе государства о помощи мобилизованным в российскую армию, в частности, о реализации программы патронажа.

"Я, разумеется, поддерживаю вас, вы работаете напряженно, и результаты видно", - сказал президент Артамонову.

Артамонов первый раз был избран в 2018 году.