Путин провел телефонные переговоры с Лукашенко

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Кремль: Путин по телефону поздравил Лукашенко с Крещением

Президент России Владимир Путин созвонился с белорусским лидером Александром Лукашенко. В ходе разговора главы двух стран обменялись поздравлением с Крещением, сообщает Кремль .

Президенты России и Беларуси провели телефонную беседу 19 января. В ходе разговора главы государств обсудили перспективы двустороннего сотрудничества и договорились о будущих встречах.

Особое внимание в разговоре было уделено предстоящим президентским выборам в Беларуси, которая состоится 26 января 2025 года. Владимир Путин выразил поддержку своему белорусскому коллеге в связи с предстоящим голосованием граждан Белоруссии.

Кроме того, российский лидер поздравил православных верующих Беларуси по случаю Крещения Господня, отдельно адресовав теплые слова Александру Лукашенко. Диалог подтвердил взаимное стремление обеих стран к укреплению стратегических связей и союзнических отношений.