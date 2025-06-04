Путин провел первый телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV

Российский лидер Владимир Путин провел свой первый телефонный разговор с новым Папой Римским Львом XIV. В первую очередь он поздравил понтифика с избранием, сообщает пресс-служба Кремля.

С обеих сторон был большой личный вклад Папы Римского Франциска в укрепление отношений между Россией и Святым Престолом. Понтифик, в свою очередь, высказался за продолжение важного диалога между двумя сестринскими церквами.

Во время общения с Папой Римским Путин сделал акцент на эскалации конфликта киевским режимом.

Также российский лидер выразил признательность Льву XIV за готовность содействовать в урегулировании конфликта с Украиной.

Кроме того, Путин подтвердил заинтересованность в достижении мира на Украине с помощью политико-дипломатического пути и подчеркнул, что для окончательного разрешения кризиса необходимо устранить его первопричины.