Путин продлил срок службы главе Генштаба Вооруженных сил РФ Герасимову
Фото - © РИА Новости, Вячеслав Прокофьев
Главе Генштаба — первому заместителю министра обороны РФ Валерию Герасимову продлили срок службы на 5 лет, сообщает РБК.
Решение о продлении срока службы генерала армии Герасимова, который занимает должность начальника Генштаба с 2012 года, принимает российский президент Владимир Путин.
На текущей неделе СМИ обратили внимание, что Герасимов не принимал участие в совместных стратегических учениях «Запад-2025» Вооруженных сил РФ и Республики Беларусь. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава Генштаба пропустил учения в связи с координированием СВО.
Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска продолжают наступление практически во всех направлениях в зоне СВО.