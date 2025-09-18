Путин продлил срок службы главе Генштаба Вооруженных сил РФ Герасимову

сегодня в 16:16

Главе Генштаба — первому заместителю министра обороны РФ Валерию Герасимову продлили срок службы на 5 лет, сообщает РБК .

Решение о продлении срока службы генерала армии Герасимова, который занимает должность начальника Генштаба с 2012 года, принимает российский президент Владимир Путин.

На текущей неделе СМИ обратили внимание, что Герасимов не принимал участие в совместных стратегических учениях «Запад-2025» Вооруженных сил РФ и Республики Беларусь. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, глава Генштаба пропустил учения в связи с координированием СВО.

Ранее начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что российские войска продолжают наступление практически во всех направлениях в зоне СВО.