Путин пригласил представителей стран ШОС посетить Дубну в сентябре

сегодня в 11:55

Президент России Владимир Путин пригласил представителей стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Дубну на молодежную программу «Бизнес-инкубатор ШОС». Она пройдет в сентябре, сообщает ТАСС .

Глава государства выступил на заседании совета глав государств — членов ШОС, которое организовали в Астане.

«Ждем представителей всех ваших государств, дорогие друзья, в сентябре в подмосковной Дубне на международной молодежной программе „Бизнес-инкубатор ШОС“» — добавил Путин.

По словам президента, координирующую роль в расширении молодежных контактов играет Молодежный совет ШОС. Инициатором его появления стала РФ.

Путин напомнил, что весной страны объединения стали участниками Всемирного фестиваля молодежи в Сочи и Молодежной конференции по межкультурному диалогу.