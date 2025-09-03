сегодня в 03:39

Путин приехал на площадь Тяньаньмэнь для участия в торжественном параде

Президент России Владимир Путин посетил площадь Тяньаньмэнь в Пекине для участия в торжественном параде, посвященном 80-летию завершения Второй мировой войны и победы над Японией, сообщает ТАСС .

Мероприятие также посетили глава Северной Кореи Ким Чен Ын и председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин, согласно сообщениям китайского телевидения.

Путин кратко побеседовал с Си Цзиньпином и Ким Чен Ыном по пути на трибуны парада в Пекине.

Церемонию посетят около 25 глав государств и правительств разных стран мира, среди которых президент Сербии Александр Вучич, белорусский лидер Александр Лукашенко, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, азербайджанский президент Ильхам Алиев, армянский премьер Никол Пашинян и многие другие высокопоставленные гости.