Путин предложил Украине сделку по выборам

Россия готова рассмотреть паузу в ударах по Украине во время проведения президентских выборов в этой стране, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе «Итогов года». Это возможно в том случае, если будут выполнены определенные требования.

«Сейчас скажу вещь, которая, может быть, прозвучит неожиданно. Мы готовы подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине, хотя бы воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования», — сказал Путин.

Ключевым условием для этого является обеспечение избирательных прав для всех граждан Украины, включая тех, кто сейчас находится в России. Президент подчеркнул, что Москва будет настаивать на этом праве, и она «вправе это потребовать».

По словам Путина, Россия готова завершить конфликт на Украине мирным путем и видит сигналы о возможном диалоге со стороны Киева.

Прямая линия и пресс-конференция президента России Владимира Путина состоялась 19 декабря в Гостином дворе.

